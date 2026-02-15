Guadalajara y América se enfrentaron hace unas horas en el partido estelar de la fecha seis de la Liga MX, un juego lleno de pasión e historia que terminó 1-0 a favor del equipo de Gabriel Milito.

Con ese resultado, los tapatíos se colocaron en solitario en el liderato de la clasificación, una gran alegría para sus aficionados, quienes respondieron de manera destacada al disfrutar del compromiso en las tribunas del Estadio Akron.

El encuentro, que en México se transmite por Amazon Prime, fue llevado en Estados Unidos por Telemundo Deportes, señal que se convirtió en escenario de un error cometido por uno de sus narradores más experimentados.

Se trata de José Luis López Salido, exnarrador de Televisa y Univisión, quien olvidó que ahora trabaja en la competencia y, durante un comentario, mencionó a su antigua casa televisiva. La equivocación fue retomada de inmediato por las redes sociales, plataformas que lo hicieron viral y provocaron risas entre los usuarios, quienes recordaron el paso del relator por la ahora TUDN.

Luego de sumar tres puntos ante América, Chivas buscará mantener los buenos resultados. El equipo rojiblanco tendrá un calendario lleno de pruebas, pues en la fecha siete enfrentará a Cruz Azul, después visitará a Toluca, el bicampeón del futbol mexicano, y cerrará con el Clásico Tapatío ante Atlas.