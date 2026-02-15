Álvaro Fidalgo luce un look al estilo Bad Bunny con el Real Betis

Luego de salir del América para integrarse al Real Betis de España, Álvaro Fidalgo se ha convertido en muy poco tiempo en un referente de México para el club verdiblanco, que aprovechó su naturalización y lo colocó como figura para la comunidad mexicana.

El exjugador azulcrema, quien recientemente fue modelo de un diseño especial del equipo con temática de Día de Muertos, volvió a ser tendencia entre la afición al aparecer con una pose que remite a Bad Bunny.

Fidalgo, quien podría formar parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo bajo la dirección de Javier Aguirre, sorprendió en las redes sociales del club al lucir un look similar al del famoso cantante de Puerto Rico.

El equipo, que ha contado con jugadores mexicanos de la calidad de Andrés Guardado y Diego Laínez, hizo referencia al póster en el que Bad Bunny promocionó su participación en el medio tiempo del Super Bowl LX, utilizando al ahora también jugador con pasaporte mexicano.

El guiño no pasó desapercibido, pues la imagen de Fidalgo con un sombrero tradicional generó un gran número de interacciones y comentarios, muchos de ellos deseándole suerte al club, que juega este domingo ante el Mallorca.