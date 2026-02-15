Guadalajara derrotó hace unas horas en el Estadio Akron (1-0) al América, en una edición más del Clásico Nacional, un juego lleno de pasión en el que los tapatíos aprovecharon su buena racha para regalarle una gran alegría a su afición.

Con la anotación de Armando González, los rojiblancos de Gabriel Milito extendieron su buen momento para mantenerse como líderes absolutos en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Por desgracia, no todo fue positivo en el inmueble que dentro de unos meses recibirá la Copa del Mundo de la FIFA, pues un aficionado se comportó de la peor manera al hacer del baño en las gradas.

En un video compartido en redes sociales, se observa al sujeto, después del partido, dirigirse a uno de los pilares de la parte superior del estadio y hacer sus necesidades, lo que provocó la molestia del resto de los seguidores.

Tras lo ocurrido, y ante la presión de un sector de la grada, también se ve al hombre mientras es retirado por elementos de seguridad, quienes le recriminan su acción.

LOS SIGUIENTES PARTIDOS DE CHIVAS

Luego de sumar tres puntos ante América, Chivas buscará mantener los buenos resultados. El equipo rojiblanco tendrá un calendario lleno de pruebas, pues en la fecha siete enfrentará a Cruz Azul, después visitará a Toluca, el bicampeón del futbol mexicano, y cerrará con el Clásico Tapatío ante Atlas.