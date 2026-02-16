La actualidad de las Chivas es impresionante. Con la victoria ante América en el Clásico Nacional el sábado pasado, el Rebaño llegó a seis victorias consecutivas en el torneo Clausura 2026, un récord que los tiene como líderes en solitario y con la afición ilusionada como pocas veces en su historia. Sin embargo, al mismo tiempo, esta racha positiva podría "afectar" al equipo, ya que en la Liguilla los seleccionados mexicanos tendrán que reportar con Javier Aguirre para concentrarse previo al Mundial 2026, algo que a David Faitelson no le gusta.

En la última convocatoria del Vasco para enfrentar los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia, ocho jugadores del Guadalajara fueron considerados. Ellos fueron Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González.

Algunos de esta lista de convocados son habituales en las convocatorias del Tri, como es el caso de Rául Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo y últimamente, Armando González. Sin embargo, con sus grandes actuaciones en este arranque de torneo, el resto de los nombrados podría ganarse un lugar en los próximos compromisos del combinado nacional.

Faitelson, a través de redes sociales, se quejó de esta situación y aseguró que el propietario de las Chivas, Amaury Vergara, debería hablar con el técnico de la Selección Mexicana para evitar que desmantelen al equipo en la Liguilla del Clausura.

"Yo si fuera Amaury Vergara empezaba por advertirle a Javier Aguirre que no desmantele a este Chivas en la liguilla… Pregunta: ¿No es mejor que jueguen la liguilla a tope a que estén concentrados entrenando y jugando al “FIFA” en el Centro de Alto Rendimiento?", publicó en X, antes Twitter.

EL PRÓXIMO PARTIDO DE LA SELECCIÓN MEXICANA PUEDE AFECTAR A CHIVAS

El miércoles 25 de febrero, la Selección Mexicana recibirá a su símil de Islandia en el estadio Corregidora, de Querétaro. Sin embargo, al no ser un partido de fecha FIFA, Aguirre se verá obligado a convocar, nuevamente, a jugadores de la Liga MX.

Si repite y vuelve a convocar a ocho jugadores del Rebaño, podría interferir con los dos partidos de Liga MX que tiene Guadalajara en ese periodo de tiempo. Así quedaría el calendario para dichos jugadores.

Sábado 21 de febrero: Cruz Azul vs Chivas

Miércoles 25 de febrero: México vs Islandia

Sábado 28 de febrero: Toluca vs Chivas

