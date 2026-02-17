En una fecha especial, 16 de febrero, Julio César Chávez aprovechó para mandar un mensaje público de apoyo a su hijo, Julio César Chávez Jr., en el día de su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, el gran campeón mexicano escribió un mensaje breve, pero directo, en el que reconoció el esfuerzo que su hijo sigue haciendo para mantenerse en el buen camino. “Yo ya pasé por eso y sé que se puede”, expresó Chávez, lo que dejó claro que habla desde la experiencia.

¿Qué le dijo Julio César Chávez a su hijo?

El mensaje no solo fue una felicitación, sino también una muestra de respaldo en un proceso que ha sido público y complicado. Chávez padre recordó que él mismo atravesó momentos difíciles y que entiende lo que implica levantarse, corregir y seguir adelante.

"Hoy es cumpleaños de mi julio quiero felicitar a mi hijo por todo el esfuerzo que sigue haciendo para estar en el buen camino yo ya pasé por eso y se que se puede te amo hijo", se lee en la publicación del expugilista.

La relación entre ambos ha tenido altibajos a lo largo de los años, pero este mensaje refleja un gesto de acompañamiento, comprensión y apoyo familiar, más allá del boxeo.

Sin mencionar peleas ni planes deportivos, el mensaje se enfocó en lo personal. En el esfuerzo diario, en la constancia y en la posibilidad de salir adelante, sobre todo, por los problemas de adicciones a sustancias que han sufrido ambos.