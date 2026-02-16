La fiebre mundialista está cada vez más cerca. A cuatro meses para que los mejores futbolistas del mundo desplieguen su talento en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá.

Precisamente uno de los mejores, Vinicius Jr. estrella del Real Madrid, compartió junto al streamer español Ibai Llanos, cuatro selecciones que considera que estarán en la pelea por levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Conoce cuándo se disputarán los juegos del Repechaje de Europa del Mundial 2026 / FOTO: ESPECIAL

Aunque durante la charla que tuvieron, 'Vini' no mencionó a Brasil. es sabido que la 'verdeamarela' es siempre candidata a llevarse la corona. Pues son los máximos ganadores históricos, con cinco Mundiales en su vitrina.

¿Qué dijo Vinicius Jr. sobre el Mundial de 2026?

“Hay algunos (países) muy buenos, pero me gusta mucho como juega Portugal, España, Francia y Argentina. Creo que esos cuatro tienen los mejores equipos, ¿no?”, relató el futbolista brasileño en el video del reconocido streamer.

“Llevan mucho tiempo jugando juntos. Desde el último Mundial, han cambiado muy pocos jugadores, y eso marca una gran diferencia“, agregó sobre estas cuatro selecciones.

Vinicius Junior, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Manchester City - Foto: EFE

La opinión del '7' merengue es fácil de comprender. Primero, Argentina es la vigente campeona del mundo, y monarcas de América, pese a que su máximo referente, Lionel Messi, ya no es el mismo de antes.

España, por su parte, ganó la última Eurocopa, y cuenta con algunos futbolistas de élite, como lo son Lamine Yamal, Pedri, o Nico Williams.

Portugal viene con la mejor generación de jugadores de su última época, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, y Cristiano Ronaldo, además de que ganaron la pasada Nations League.

Finalmente, la selección francesa cuenta con jugadores como Kylian Mbappé, Michael Olisse, Ousmane Dembelé, Desiré Doue, y en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, han llegado a la Final.