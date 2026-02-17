De la mano de Miguel Herrera, la selección de Costa Rica no clasificó a la Copa del Mundo 2026. Ni siquiera fue capaz de buscar una segunda oportunidad en el repechaje intercontinental.

Al jugar en la Liga costarricense, Erick Torres vivió muy de cerca el fracaso y compartió las impresiones que se tenían sobre el Piojo tras perder “una buena oportunidad” de llevar a la Sele al Mundial.

Erick 'Cubo' Torres podría tener una fuerte sanción - Especial

Lee también Julio César Chávez manda mensaje de apoyo a su hijo el Jr. en su cumpleaños: "Yo ya pasé por eso"

“Obvio, no son comentarios [positivos], porque no se logró el objetivo. No hay nada que ocultar en ese aspecto, el mismo Miguel Herrera lo comentó: Fue un fracaso rotundo. Estaban frustrados y molestos [con él], porque no es ningún secreto, había muchas facilidades para que Costa Rica clasificara, con la ausencia [en las eliminatorias] de Canadá, México y Estados Unidos”, externó.

El Cubo lamentó que “los resultados no acompañaron al profe”, por tratarse de un compatriota.

También compartió cómo era la atmósfera en Costa Rica, incluso semanas después del duro revés, porque “es un tema que todavía duele”.

“Después de que la selección no pudo clasificar, era un ambiente tenso, complicado; todos [estaban] serios y tristes en el día a día. Yo prefería no opinar, no tocar el tema, no meterme porque soy extranjero y, obviamente, fue un golpe muy duro para el país, la Liga, la Selección y la Federación porque había un buen proyecto”, reveló.