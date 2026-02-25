México se lució este miércoles tras derrotar 4-0 a la Selección de Islandia en un partido donde tres de los cuatro goles fueron anotados por jugadores de las Chivas.
El Estadio Corregidora de Querétaro recibió al equipo de Javier Aguirre para un partido amistoso, con el que se cerró el micro ciclo del entrenador tricolor.
Los llamados a este duelo estuvieron ante, probablemente, su última oportunidad para poder ganarse un lugar en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026, ya que para marzo sí podrá contar con los futbolistas que militen en el extranjero.
El primero en abrir el marcador fue Richy Ledezma, después apareció la "Hormiga" González, el tercero fue obra de Jesús Gallardo y para cerrar fue Brian Gutiérrez.
Después de este gran resultado, la afición en redes respondió con sus mejores memes para celebrar esta contundente victoria de la Selección Mexicana frente los islandeses.