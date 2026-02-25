Padres de Anton Einarsson, portero de Islandia, estuvieron presentes en el juego

Para el partido amistoso entre se desplegó un operativo de seguridad impresionante que convirtió al estadio La Corregidora en un búnker de seguridad.

Después de los hechos de violencia desatados por la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, el partido entre México e Islandia en Querétaro corrió riesgo de no llevarse a cabo; el miedo inundó a los aficionados que tenían boletos para el encuentro.

Sin embargo, mexicanos e incluso islandeses se dieron cita en La Corregidora para ver el partido.

Los padres de Anton Einarsson, portero de Islandia, llegaron a México días antes de que el caos tomara el control del país; sin embargo, este miércoles, revelaron en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes, sentirse seguros.

“Llegamos a México antes de que suceda todo, nuestro hijo es parte de la Selección y vamos a cada uno de sus partidos”, mencionó Anna, su madre.

“Él se siente seguro, lo vimos en el hotel y todos se sienten seguros. Tratamos de no pensar en la situación qué pasó, pensamos en el juego y en disfrutar México, ha sido un viaje muy lindo y amamos todo de aquí. La comida, la gente, la ciudad, todo”, agregó.

Seis anillos de seguridad fueron implementados para este partido, y en las inmediaciones del estadio decenas de patrullas y un helicóptero resguardaron a los miles de seguidores que dijeron presente.

“Nos sentimos seguros de ver a la gente con sus hijos pero estaré más feliz cuando todo acabe”, terminó por expresar Anna.

