Padres de Anton Einarsson, portero de Islandia, estuvieron presentes en el juego

Para el partido amistoso entre México e Islandia se desplegó un operativo de seguridad impresionante que convirtió al estadio La Corregidora en un búnker de seguridad.

Después de los hechos de violencia desatados por la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, el partido entre México e Islandia en Querétaro corrió riesgo de no llevarse a cabo; el miedo inundó a los aficionados que tenían boletos para el encuentro.

Sin embargo, mexicanos e incluso islandeses se dieron cita en La Corregidora para ver el partido.

Los padres de Anton Einarsson, portero de Islandia, llegaron a México días antes de que el caos tomara el control del país; sin embargo, este miércoles, revelaron en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes, sentirse seguros.

“Llegamos a México antes de que suceda todo, nuestro hijo es parte de la Selección y vamos a cada uno de sus partidos”, mencionó Anna, su madre.

🗣️ “Preferimos no pensar en eso”



Los papás de Anton Einarsson, portero de Islandia, hicieron el viaje a Querétaro y confiesan que les gusta mucho México y que se sienten seguros; sin embargo, “prefieren no pensar” en los hechos de violencia que azotaron al país el fin de semana pic.twitter.com/28SWcXShJI — De10Sports (@De10Sports) February 26, 2026

“Él se siente seguro, lo vimos en el hotel y todos se sienten seguros. Tratamos de no pensar en la situación qué pasó, pensamos en el juego y en disfrutar México, ha sido un viaje muy lindo y amamos todo de aquí. La comida, la gente, la ciudad, todo”, agregó.

Seis anillos de seguridad fueron implementados para este partido, y en las inmediaciones del estadio decenas de patrullas y un helicóptero resguardaron a los miles de seguidores que dijeron presente.

“Nos sentimos seguros de ver a la gente con sus hijos pero estaré más feliz cuando todo acabe”, terminó por expresar Anna.