Con presencia del Ejército Mexicano en el césped del estadio Corregidora, se llevó a cabo un sentido homenaje en memoria de las víctimas del pasado domingo 22 de febrero.

Antes del silbatazo inicial del encuentro entre México e Islandia en Querétaro, fueron recordados los 25 elementos caídos durante el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

El pasado domingo, Jalisco y otros estados de la República Mexicana se vieron golpeados por la ola de violencia que desató el abatimiento del narcotraficante más buscando en el país.

Lee también Estadio La Corregidora se convierte en un búnker de seguridad para el México vs Islandia

Hoy, antes del encuentro de la Selección Mexicana, fueron recordados con música de la banda de guerra, mientras el resto de los presentes en el Corregidora guardaba un minuto de silencio.

El acto cívico se llevó a cabo después de que se entonara el Himno Nacional Mexicano, como es habitual en cada encuentro del Tricolor.

Lee también Sheinbaum reitera que el Mundial de 2026 se mantiene en pie, tras abatimiento del "Mencho"

Aún, con la gigante bandera desplegada en el terreno de juego, el sonido local pidió guardar un minuto de silencio en memoria de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante el operativo militar en Tapalpa, Jalisco.