La presidenta Clauda Sheinbaum volvió a garantizar la realización de la Copa FIFA 2026 en México, tras los hechos de violencia registrados en el país por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol mantienen el juego de preparación.

“No hay ningún problema”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Señaló que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que tiene confianza en la realización del evento deportivo: “No hay problema, sino al revés. Imagínense el peso cómo estaría si no hubiera confianza en el gobierno y en el país”.

Recalcó que “se ve bien el año” en materia económica, y se espera que 2026 “va a ser mejor año” con el programa de inversión.

“Y el Mundial nos va a dar mucho en turismo y servicios”, dijo.

Hay condiciones para que el Mundial de Futbol se realice en México: Clemente Castañeda

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, la tranquilidad en el estado de Jalisco se ha ido recuperado paulatinamente, por lo que están dadas las condiciones para que el Mundial de Futbol se lleve a cabo sin contratiempos, aseguró el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda.

En entrevista, el legislador rechazó las voces que han pedido cancelar los partidos programados en el estadio Akron, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, y consideró urgente que las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, informen por qué sí hay garantías de seguridad para acoger esta justa mundialista.

“Ojalá que los gobiernos, hablo de los gobiernos estatales, pero también del gobierno federal, le expliquen al mundo entero, particularmente a la FIFA y a todos los involucrados, cuáles son los protocolos de seguridad para que nadie corra riesgos. Desde luego, yo creo que hay condiciones para que el Mundial se celebre, que las cosas en Jalisco -mi estado- están regresando paulatinamente a la normalidad y creo que tenemos que redoblar esfuerzos para darle todas las garantías a los visitantes del mundo que van a estar en nuestro país. Creo que eso le conviene a México”, puntualizó.

Las federaciones de futbol de países como Portugal, Alemania y Bolivia han expresado su preocupación por el clima de violencia en México y particularmente en Jalisco, aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confió en la capacidad de México para organizar en un ambiente de seguridad este Mundial, junto con Estado Unidos y Canadá.