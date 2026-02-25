La situación de violencia desatada en México luego del abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", encendió las alarmas rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Dudas sobre el Mundial, quejas de autoridades y federaciones o la evaluación de la Selección de Portugal por venir o no en marzo para enfrentar a la Selección Mexicana, fueron algunos de los temas en los días pasados.

Sin embargo, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, disipó las dudas con un mensaje que garantiza seguridad en la próxima justa mundialista.

"Estamos dando un mensaje de que México es un país que tiene todos los elementos para mandar señales de seguridad, señales de que tenemos todos los elementos en su sitio para organizar un partido de futbol como el de hoy", declaró durante el Segundo Congreso de la FMF.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguraron que la Copa Mundial se llevará a cabo sin contratiempos en México y garantizaron seguridad para todos los que visiten territorio nacional en los próximos meses.

"Ayer tuvimos dos declaraciones muy relevantes. Una de la presidenta de la República, donde subraya que hay condiciones, desde luego, completas e integrales para llevar a cabo la Copa del Mundo, y también el presidente de FIFA, Gianni Infantino, fue muy extenso en subrayar la confianza que le tiene a nuestro país, la confianza que le tuvo FIFA desde el principio para asignarle los partidos del Mundial", destacó Arriola.

Lee también Sheinbaum reitera que el Mundial de 2026 se mantiene en pie, tras abatimiento del "Mencho"

¿Vendrá la Selección de Portugal a México?

Sobre la evaluación que hará la Federación Portuguesa de Futbol en torno a su visita a México el próximo mes para jugar en el estadio Azteca el 28 de marzo, Mikel Arriola reveló que todo sigue en pie luego de una constante comunicación.

"Creo que a partir de este cúmulo de noticias que se dieron, no confirmadas, pues hubo, por parte de algunas federaciones, preguntas, hubo intercambios. Y cuando nosotros permanentemente estuvimos informando de las condiciones de México, pues vimos un cambio de postura muy claro, afortunadamente, y de ahí un comunicado entre las dos federaciones", concluyó el directivo de la Femexfut.