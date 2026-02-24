Mañana será el último examen para muchos futbolistas que fueron llamados a este compromiso, en el estadio Corregidora de Querétaro frente a la Selección de Islandia. No hay tiempo para más.

Los espacios para que Javier Aguirre conforme su lista final rumbo a la Copa del Mundo se reducen y en el partido de mañana buscará confirmar con qué elementos llenar los espacios que le faltan.

“Sí, pero no voy a decir (las posiciones que busca). Es evidente lo sé, se sospecha, tengo algunas dudas, aprovechando que no es fecha FIFA, aprovechando que jugamos con Islandia, hay gente que está ahí en esa lista final, está claro que hay pocos espacios", declaró Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Lee también Álvaro Fidalgo volvió a hablar sobre el Tri: "Soy un mexicano más, no sólo busco ir al Mundial"

"Indudablemente deberán tener un buen rendimiento todos, pero espero que muestren, individualmente, lo que hacen en la Liga”, agregó sobre lo que busca de los futbolistas que sumen minutos esta noche ante el equipo europeo.

Parece un tema trillado; sin embargo, El Vasco reiteró que nadie tiene su lugar seguro ni nadie está vetado de vestir la playera de la Selección Mexicana.

“No, no, creo que todos los que sean mexicanos, tienen la opción, ya los hemos visto, de momento no está cerrada la lista para nadie, salvo que sea un tema de capacidad médica, algo que merme su rendimiento, todos tienen la chance. Mi obligación es encontrar a los mejores 26 para el Mundial", agregó el técnico nacional.

Lee también Selección Mexicana: Boletos agotados para el partido contra Islandia a pesar de la violencia que vive el país

Lista final de Javier Aguirre, cerca del 100 por ciento

Después de este compromiso, Javier Aguirre y el Tricolor disputarán su primera Fecha FIFA del año en marzo, en la que ya contarán con sus elegibles europeos y será prácticamente la misma lista que presentará en la próxima Copa del Mundo.

"Estamos casi al 100. Hemos tenido muchos partidos, hemos ido descartando jugadores. Es verdad y lo he dicho hasta el cansancio, que van a sobrar y van a faltar jugadores en la lista final. Es injusto y esa es mi chamba", concluyó Javier Aguirre.

Lee también Portugal se replantea jugar en el estadio Banorte por los eventos de violencia que azotan a México