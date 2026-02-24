Entre la incertidumbre de la violencia que vive el país por la muerte de 'El Mencho', líder del CJNG, la Selección Mexicana enfrentará a su similar de Islandia, en un partido amistoso en el estadio Corregidora, en Querétaro.

Debido a que este choque no se disputa en Fecha FIFA, el Vasco Aguirre tendrá que recurrir nuevamente sólo a jugadores de la Liga MX.

Javier Aguirre cuenta con una Selección Mexicana que mezcla experiencia y juventud rumbo al Mundial 2026 / FOTO: Imago7

Este duelo servirá como preparación para la Copa del Mundo, que arranca en el 11 de junio para el Tri. Aunque los 'vikingos' no lograron clasificar al quedar en tercer lugar del grupo D de las Eliminatorias UEFA, donde compartió zona con Francia, Ucrania y Azerbaiyán.

Lee también 'Pollo' Briseño le mandó un saludo al 'Mencho', líder del CJNG, a través de redes sociales

Una de las historias que podría llevar consigo este enfrentamiento, es el debut de Diego Campillo, defensa de las Chivas, con la Selección Nacional.

El jugador de 24 años de edad vive un gran presente con el Rebaño Sagrado, líder de la Liga MX con 18 unidades.

El choque entre mexicanos e islandeses está pactado para arrancar a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, y se podrá disfrutar totalmente en vivo a través de las señales de Canal 5, Azteca 7, y por la plataforma de streaming, ViX.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el partido de México contra Islandia?

Día: miércoles 25 de febrero

Estadio: Corregidora, Querétaro

Horario: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.