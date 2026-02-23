Diego Campillo regresó en plan grande con las Chivas. La reaparición del zaguero rojiblanco después de una larga lesión ayudó al Rebaño para tomar el liderato del actual torneo Clausura 2026.

El futbolista de 24 años sufrió el año anterior una fractura del quinto metatarso del pie izquierdo; sin embargo, regresó de buena manera y encontró recompensa con su primer llamado a la Selección Mexicana.

Si bien, parece tarde para ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo 2026, Campillo confía en el proceso y valora el presente que vive en su club y ahora, con el llamado de Javier Aguirre.

"Es emocionante saber que viene el Mundial y salir en una convocatoria, llegar acá yo creo que es difícil y lo he visto, me ha costado. Sé que no es poca cosa, entonces cuando sale la convocatoria, cuando me pongo el uniforme, cuando llego ,vivir todo esto me motiva a querer estar siempre", declaró en entrevista con la Selección Nacional.

Independientemente de que el miércoles juegue o no frente a la Selección de Islandia en Querétaro, el central rojiblanco advierte que seguirá comprometido en su equipo y con el Tricolor.

"Los partidos, sean aquí o en mi club, los voy a tomar igual, los juego como una final. Siempre trato de hacerme sentir que me juego todo y por eso estoy acá. Este partido, aunque sea una convocatoria corta, la voy a ver igual como una final y no para impresionar a nadie o hacer algo de más, sino para que sepan lo que puedo aportar, nada extra", agregó el ex de los Bravos.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana disputará este miércoles su tercer partido del año. Lo hará contra Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Horario: 20:00

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Los partidos que le restan a México antes de su debut en la Copa del Mundo 2026 son: Portugal (28 de marzo), Bélgica (31 de marzo), Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio).