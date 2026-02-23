Javier Aguirre vivirá un momento especial durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026, cuando esté presente en la cancha del Estadio Azteca para su segunda inauguración mundialista, después de haber formado parte del equipo nacional en la edición de 1986.

El actual entrenador del Tricolor, quien en los años ochenta se desempeñó como un destacado mediocampista, experimentó varios momentos memorables con el combinado mexicano a lo largo de su carrera como futbolista.

Lee también Estrella de Televisa elige a Christian Martinoli como el mejor narrador de México

Entre esos episodios sobresale uno ocurrido en la ciudad de Puebla, específicamente en la cancha del Estadio Cuauhtémoc —escenario que pronto recibirá un partido amistoso rumbo al Mundial— y donde el hoy estratega marcó un gol muy especial.

Durante la reciente conferencia de prensa previa al encuentro en la Angelópolis, Aguirre recordó aquel tanto en un amistoso ante Argentina, selección que contaba entre sus figuras con Diego Armando Maradona.

Lee también Javier Alarcón arremete contra la Selección Mexicana por jugar en Guadalajara

En las imágenes se observa al “Vasco” empujar el balón al fondo del arco tras un error del guardameta, acción que desató la emoción de la afición y la alegría del propio Aguirre, quien no dudó en presumir ese gol.

"Ahí está Maradona en la barrera… ¡pinche golazo! No, quiten esta chingadera, ¡y lo festejé! Metí cuatro y este fue el mejor", sentenció entre risas.