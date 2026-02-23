La Selección Mexicana disputará este miércoles 25 de febrero un partido amistoso ante Islandia, encuentro que servirá como preparación para el equipo de Javier Aguirre, quien pretende observar a varios jóvenes con miras a la Copa del Mundo de 2026.

El duelo, programado en el Estadio Corregidora de Querétaro, estuvo en duda durante las últimas horas debido a la reciente ola de violencia en la entidad y en gran parte del país, provocada por el operativo federal en Tapalpa en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras un periodo de incertidumbre y ante la aparente confirmación de que el partido se llevará a cabo con normalidad, el periodista de ESPN Javier Alarcón externó su postura sobre lo que implica realizar el encuentro. Señaló que, debido al clima de inseguridad en el país y por la protección de los aficionados, el compromiso debería jugarse a puerta cerrada.

"Si se juega el México vs Islandia en Querétaro, debería ser sin gente", escribió en su cuenta de X. Su comentario generó debate entre los usuarios de la plataforma, quienes señalaron que es muy probable que la asistencia al estadio sea baja.

La Selección Mexicana permanecerá en la ciudad para realizar su entrenamiento previo al encuentro y, pese al ambiente tenso que se vive en la región, fue recibida por un grupo de aficionados que se congregó frente al hotel de concentración. Entre pancartas, fotografías y peticiones de autógrafos, los seguidores brindaron una cálida bienvenida al equipo, que agradeció las muestras de apoyo antes de iniciar su preparación.