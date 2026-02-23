La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá no solo presentará duelos en la cancha, sino también un poderoso enfrentamiento mediático entre Televisa y TV Azteca, empresas que transmitirán los partidos del torneo de la FIFA.

Con esa rivalidad que aumentará durante esas semanas, Christian Martinoli competirá con Andrés Vaca por la preferencia de los aficionados, lo que ha generado un intenso debate en los medios digitales sobre quién es el mejor narrador del país.

Esa misma discusión llegó a TUDN, donde una de sus figuras, durante un podcast, no dudó y, incluso olvidándose de sus compañeros, eligió a Martinoli como el mejor relator de México.

Se trata de Mauricio Ymay, exconductor de ESPN, quien en una dinámica junto a Raoul Ortiz realizó un repaso de las mejores voces. Su lista incluyó a compañeros como Antonio Nelly, Pedro Antonio Flores y Raúl Pérez, así como nombres de la competencia como Raúl Orvañanos y Carlos Guerrero.

En el momento decisivo, Ymay eligió entre Vaca y Martinoli, dándole su voto como gran ganador a la estrella de TV Azteca, lo que provocó asombro en Ortiz.