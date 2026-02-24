El México vs Portugal del próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca podría cancelarse. El informe es duro para todos los aficionados, pero es real.

La Federación Portuguesa de Futbol emitió un comunicado en el que expresa su preocupación sobre lo sucedido en México, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", quien era el narcotraficante más buscado en el mundo.

"La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el contexto del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, partido que forma parte de los preparativos para el Mundial de 2026.

México vs Portugal Foto: Especial

Sin embargo, la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación de la FPF", se puede leer en el escrito portugués.

Apegados a los que dicte también el gobierno portugués, explican en el escrito que la decisión final será en conclusión al seguimiento que sostenga con los gobiernos y la Federación Mexicana de Futbol.

"Cualquier decisión se tomará como resultado del seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol, ​​entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y un contacto regular", agregaron.

Garantizar la seguridad de todo el staff y el equipo portugués es la prioridad y el principal motivo por el cual emitieron esta carta en su portal.

"La Federación Portuguesa de Futbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico, del personal y de la afición es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", concluye la FPF.