Una de las novelas más grandes que hay en la actualidad en torno a la Selección Mexicana, es la de los jugadores naturalizados, puntualmente, el caso de Álvaro Fidalgo.

El exjugador del América de la Liga MX es elegible para ir al Mundial de 2026 con el Tri, luego de pasar más de cinco años residiendo en tierras mexicanas.

Álvaro Fidalgo reconoció que tiene “la posibilidad” de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana / FOTO: ESPECIAL

Este debate ha dividido opiniones entre aficionados y medios de comunicación. Mientras que unos están a favor de los futbolistas que cambian de nacionalidad, otro sector no termina de apoyarlos.

Sin embargo, en una reciente charla con ESPN, el 'Maguito' volvió a hablar sobre sus aspiraciones con México y su punto de vista de cara a la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre la Selección Mexicana?

En lo que se sintió como una aseveración sincera, el mediocampista del Real Betis declaró: "No es que busque jugar el Mundial y ya está. Si me llaman, bien, y si no, no pasa absolutamente nada, es así, así es el futbol", reveló, para después asegurar que él se siente como "un mexicano más".

Además, Fidalgo sabe que asistir al torneo internacional no será una tarea sencilla. "Hay grandísimos jugadores que seguro que Javier (Aguirre) está viendo. La competencia es muy grande. Voy a intentar hacer las cosas bien", finalizó.