El jugador mexicano Ulises Dávila admitió su responsabilidad ante la justicia de Australia por su participación en un esquema de amaño de apuestas deportivas en la A-League Men.

El Tribunal Local de Downing Centre en Sídney lo encontró culpable de haber colaborado en maniobras destinadas a manipular el número de tarjetas amarillas en varios partidos de la A-League mientras jugaba para el Macarthur FC entre las temporadas 2023 y 2024.

Aunque sus acciones no alteraron el resultado final de los encuentros, la magistrada determinó que este tipo de conductas desacreditan la integridad del juego. Como sanción, Dávila deberá pagar una multa de 11 mil dólares, y evitará así una pena de cárcel tras declararse culpable.

Ulises Dávila fue acusado de amañar partidos en la Liga de Australia. Foto: Especial

En su comunicado oficial, publicado en redes sociales, el mediocampista aceptó la decisión del tribunal y calificó el proceso como 'desafiante'. “Respeto la resolución del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido”, escribió y agradeció a su familia, amigos y equipo legal por el apoyo recibido durante el proceso.

Dávila también ofreció disculpas a quienes pudieran haberse visto afectados por el caso y aseguró que esta experiencia le dejó “una reflexión clara y un compromiso firme de actuar siempre con integridad y responsabilidad”, además de expresar su deseo de reconstruir su camino profesional y dedicarse a su familia y su futuro.

El proceso judicial también involucra a otros jugadores que participaron en el caso, incluidos sus excompañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus, quienes enfrentaron castigos disciplinarios en Australia por su implicación en el esquema de apuestas.