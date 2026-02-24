Guadalajara y sus alrededores, el área metropolitana con más desaparecidos de todo México, se blindaba con tecnología punta para proteger el Mundial de fútbol 2026 cuando la muerte de un poderoso narcotraficante a manos del ejército ha exacerbado el temor por la seguridad.

El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.

Lee también México vs Islandia: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Tri, miércoles 25 de febrero

Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.

Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio "El Mencho" Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo.

La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.

Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México? / Foto: Especiales

Una portavoz de la FIFA dijo a la AFP que por ahora el organismo no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista.