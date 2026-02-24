La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno federal espera que este martes y miércoles se normalicen las actividades en los estados donde se suspendieron clases y algunas tiendas tuvieron horario especial de ventas.

A pregunta expresa, la mandataria también afirmó que hay “todas las garantías” para llevar a cabo la , planeada para junio, en las sedes que le tocan a México.

“Existen todas, todas las garantías”, dijo Sheinbaum, reiterando que las condiciones de seguridad para visitantes estarán garantizadas también, a pesar de los hechos violentos registrados esta semana en Jalisco.

Sheinbaum también descartó llevar a Jalisco un plan especial de seguridad como el de Sinaloa, pues afirmó la estrategia de seguridad ha mantenido estabilidad en la entidad y las condiciones con Sinaloa no son equiparables.

