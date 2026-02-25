Estadio Corregidora se "inunda" de seguridad para el México vs Islandia

Después de los hechos de violencia que azotaron al país el fin de semana pasado con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, el Gobierno de Querétaro en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol se encargaron de convertir el estadio La Corregidora en un búnker de seguridad para el partido amistoso entre el Tri y su similar de Islandia.

En un operativo policial que comenzó este miércoles a las 11:00 horas, nueve antes de que empiece el encuentro, se conformaron seis anillos de vigilancia y control para garantizar la seguridad de los equipos y aficionados que se den cita al hogar de los Gallos Blancos, donde México será local.

Este operativo lo conforman elementos del ámbito federal, estatal y municipal, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional; la Policía Estatal, y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Desde casetas de acceso al estado hasta las inmediaciones del estadio, helicópteros, decenas de patrullas y policías en cuatrimotos dicen presente.

Se crearon cercos preventivos para la llegada de los aficionados, mismos que tendrán que cumplir con el acceso obligatorio vía Fan ID, el sistema de identificación personal para ingresar a las tribunas del estadio.

Además, el operativo cuenta con cámaras conectadas al sistema estatal de videovigilancia RINO, y personal de seguridad especializado en inteligencia digital y análisis de campo.

A pesar del terror instalado hace unos días, al estadio La Corregidora asistieron miles de personas en compañía de sus parejas y familiares, incluidos niños.