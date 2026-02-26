Javier Aguirre y sus dirigidos están listos para una prueba más en su preparación al Mundial de 2026. Ahora, el cuadro nacional enfrenta este miércoles a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

La Selección Mexicana, comandada de nuevo por Chivas, se mete a la casa de los Gallos Blancos de Liga MX para medirse ante la escuadra europea, que funge como su rival para cerrar este nuevo micro ciclo del Vasco y así seguir depurando su lita para la Copa del Mundo.

Se espera que este día, el recinto queretano reciba a un gran número de aficionados que hace años no ven al Tri en su tierra, por lo que este juego genera gran expectativa entre ellos.

Recordemos que al no ser Fecha FIFA, Aguirre echó mano de todos los elementos disponibles de la Liga MX para conformar su listado y así enfrentarse ante los vikingos, quienes llegan sin grandes nombres en su equipo.

Aunque desde el domingo se rumoreaba con una posible cancelación del evento por los hechos ocurridos en Jalisco por la detención de el "Mencho", el duelo se estará llevando a cabo con normalidad, aunque sí contará con un gran dispositivo de seguridad para resguardar a la afición y las propias selecciones

México vs Islandia MINUTO A MINUTO

Selección Mexicana 09:02 PM ¡Fin del primer tiempo!

Selección Mexicana 08:31 PM Minuto 23- ¡Goooooool! Hormiga González aprovecha un error defensivo para empujar el centro de Gallardo

Selección Mexicana 08:30 PM Minuto 22- ¡Goooooool! Ledezma abre el marcador con un gran cabezazo

Selección Mexicana 08:27 PM minuto 19- Ledezma prueba desde lejos con un buen disparo

Selección Mexicana 08:20 PM Minuto 12- Tala Rangel hace una gran atajada

Selección Mexicana 08:07 PM ¡Arranca el primer tiempo!

Selección Mexicana 08:06 PM Así fue el protocolo previo al arranque del partido entre México e Islandia



