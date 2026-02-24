Después de su fracaso con la Selección de Costa Rica al no conseguir la clasificación al Mundial 2026, Miguel "Piojo" Herrera inicia una nueva etapa en su carrera, ahora como analista deportivo en las transmisiones de Televisa.

Esta no será la primera experiencia de Herrera al frente de los micrófonos, ya que antes de tomar el reto de dirigir al combinado nacional costarricense, pasó por las pantallas de FOX Sports. Sin embargo, en ese entonces cumplía el rol de panelista en mesas de debate. Ahora, unirá a esas habilidades la capacidad de comentar durante los partidos.

El primer partido del Piojo, ahora en los micrófonos de Televisa, será en el amistoso que lleven a cabo México e Islandia en el estadio La Corregidora de Querétaro esté miércoles 25 de febrero. Así, Herrera estará junto a David Faitelson, Andrés Vaca, Gibran Araige, Mauricio Ymay, Ricardo La Volpe y Miguel Layún.

No sólo estará en los partidos del Tri, el técnico campeón con América también será parte de las transmisiones de Liga MX e integrará mesas de análisis y deba

te, donde seguramente tendrá comentarios polémicos, fiel a su estilo confrontador.

Por ahora no se ha hecho oficial, pero en redes sociales se rumora que el Piojo podría ser parte de las transmisiones durante el Mundial 2026.

Faitelson le da la bienvenida a Miguel Herrera

A través de una publicación en X (antes Twitter), el conductor de Televisa, David Faitelson, le dio la bienvenida a su nuevo compañero de trabajo.

"Bienvenido, Miguel Herrera... Gran entrenador, excelente persona y un hombre que aportará muchísimo en nuestras transmisiones...", escribió Faitelson.