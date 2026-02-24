El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo este martes a la AFP estar "muy tranquilo" con México como una de las sedes del Mundial de futbol de 2026, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico.

Decenas de muertos, vehículos incendiados, comercios cerrados, bloqueos de carreteras y un clima de terror paralizaron buena parte del país el domingo tras la muerte del capo Nemesio Oseguera, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

A pesar de las imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo, el patrón del futbol dio un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses del inicio del Mundial, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró Infantino a la AFP en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema.

"Tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum", agregó luego en una rueda de prensa. "Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades" y seguimos "la situación".

Sheinbaum ya había descartado más temprano riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en México y la urbe más afectada por la retaliación narco.

La presidenta brindó una rueda de prensa en la que dio un parte de regreso paulatino a la normalidad y ofreció "todas las garantías" para que la metrópoli del oeste del país reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

Durante la operación del domingo y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades el lunes.

El CJNG respondió al despliegue oficial con una embestida violenta en 20 de los 32 estados mexicanos.

