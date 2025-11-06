El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ha enfrentado serias dificultades para tener a un portero titular que brinde seguridad en el marco del conjunto tricolor.

Inicialmente, Luis Malagón y Tala Rangel parecían opciones seguras, pero el rendimiento de ambos cancerberos ha provocado que la puerta se abra para otros candidatos en mejor forma, complicando las decisiones del Vasco para definir al guardián indiscutible de Tri.

En ese sentido, muchos aficionados y especialistas veían al examericanista Guillermo Ochoa con altas probabilidades de ser uno de los tres porteros para el Mundial 2026, gracias a su vasta experiencia.

Lee también: Javier Aguirre es NOMINADO a mejor entrenador por los premios The Best 2025

Ochoa no juega con la Selección Mexicana desde la Final de la Concacaf Nations League 2024, donde México, bajo Jaime Lozano, cayó 2-0 ante Estados Unidos. Ese fue su último partido oficial, dejando un vacío que el tiempo ha ampliado.

En la Copa Oro de este año, Paco Memo regresó al equipo, pero relegado al rol de tercera opción. Aguirre prefirió probar a Malagón y Rangel, dejando a Ochoa en el banquillo y evidenciando un cambio generacional en el puesto.

Tras salir del AVS Futebol Sad de Portugal, Ochoa enfrentó dificultades para encontrar club, lo que lo marginó de los amistosos de septiembre y octubre. Su fichaje con el AEL Limassol de Chipre auguraba un retorno, pero de momento Aguirre lo tiene borrado del cuadro verde.

Sin embargo, una filtración reciente revela que por ahora, Paco Memo no sería considerado en las próximas Fechas FIFA, lo que podría poner en juego su asistencia al próximo Mundial que representaría su sexta participación en el torneo más importante a nivel selecciones.

Ricardo Peláez ve a Guillermo Ochoa en su sexto Mundial y lo pone a la par de Messi y Cristiano

Aún cuando en los últimos compromisos amistosos de la Selección Nacional, Guillermo Ochoa no ha sido contemplado, para el exseleccionado nacional Ricardo Pelaez, el guardameta del AEL Limassol estará dentro de la convocatoria final de Javier Aguirre, lo que colocaría al cancerbero al mismo nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también llegarían a seis justas mundialistas en su palmarés.

"Lo único que está sucediendo es que (Javier Aguirre) no tiene nada que verle (a Guillermo Ochoa) lo va a dejar en su equipo que se quede y va a ser el tercer portero de la Selección Nacional o el segundo o el primero", afirmó tajantemente Ricardo Peláez en Futbol Picante, de ESPN.

"Ochoa va a ir al Mundial para cumplir algo que todos quisiéramos: estar en la conversación de Messi, Cristiano Ronaldo y de Memo Ochoa, como un jugador que tiene seis Mundiales", dijo Peláez.