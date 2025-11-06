Atlanta United traerá de vuelta al argentino Gerardo "Tata" Martino como entrenador, firmándolo hasta la temporada 2027.

Lee también: Mario Carrillo anunció su salida de ESPN para volver al banquillo ¿Dirigirá en el Mundial 2026?

Atlanta anunció el jueves que recontrató al hombre que llevó al equipo al título de la Major League Soccer en 2018, cuando fue nombrado entrenador del año.

¿Qué fue lo que anunció el Atlanta United sobre el retorno de Martino?

“Este momento no se trata de revivir el pasado, sino de mirar hacia adelante y construir una nueva base mientras abrazamos la continua evolución de lo que se necesita para competir en la MLS de manera regular”, indicó el propietario del equipo, Arthur M. Blank.

Martino dejó al Inter Miami hace casi un año, citando razones personales después de una temporada con el club. Ha ganado 11 trofeos a nivel de clubes e internacional en América del Norte, América del Sur y Europa.

Miami lo contrató en julio de 2023, justo cuando Lionel Messi debutó con el equipo. Entrenó a Messi con el Barcelona y la selección nacional de Argentina antes de reunirse con él en Florida.

Inter Miami tuvo un récord de 26-9-12 en partidos de temporada regular de la MLS en la era Martino, además de ganar los dos primeros trofeos del club: la Leagues Cup en 2023 y el Supporters Shield como el mejor equipo de la temporada regular de la MLS en 2024.