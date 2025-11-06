Mario Carrillo, analista de ESPN y exentrenador del futbol mexicano se robó los reflectores del ámbito del balompié tras dar a conocer que ya planea su salida de la cadena deportiva para retornar a la actividad deportiva.

Y es que el ahora comentarista anunció su salida definitiva de la empresa de Bristol la cual se daría a finales de este año.

Durante una transmisión del programa Jugada Maestra, en conversación con Heriberto Murrieta, Carrillo dio detalles sobre su decisión de cerrar su etapa como comentarista para regresar a los banquillos profesionales después de 13 años de ausencia.

¿Qué fue lo que dijo Mario Carrillo sobre su salida de ESPN?

“Yo para fin de año, Beto, me voy a ir. Tengo un par de oportunidades para irme; no las tengo concretas, pero yo me voy a dirigir fuera, sin duda”, manifestó el entrenador sobre su futuro.

Desde su último partido como estratega en 2012 con Pumas, Carrillo se mantuvo alejado de los banquillos, pero no del futbol. Pasó alrededor de cinco años en Europa, visitando ligas del Viejo Continente e intercambiando ideas con entrenadores de renombre, lo que enriqueció su visión táctica.

Su ingreso a ESPN lo consolidó como una voz autorizada en el análisis mexicano, destacando por desglosar estrategias con precisión y basándose en su experiencia como auxiliar en la Selección Mexicana y timonel de clubes como América, Puebla, Pumas, Tigres y Cruz Azul, entre otros.

En el Tricolor fue auxiliar del recién fallecido Manuel Lapuente durante la Copa del Mundo Francia 1998.

¿Dirigirá a alguna selección en el Mundial 2026?

Según sus palabras tendría dos opciones concretas que se le presentaron recientemente fuera del futbol mexicano, y aunque no especificó si se trata de clubes o selecciones, se ha despertado la curiosidad sobre si se trata de algún equipo nacional y si esto le abriría la puerta para tener presencia en el próximo Mundial 2026.