El lanzamiento de la nueva playera de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 se convirtió en una auténtica fiesta que reunió a aficionados, directivos y cuerpo técnico en un evento cargado de emoción y orgullo nacional.

La indumentaria fue presentada en medio de una gran gala, destacando el compromiso de Adidas por hacer de este momento algo inolvidable.

Aunque la playera ya había sido revelada en las redes por la mañana del miércoles 5 de noviembre a través de la página oficial y redes sociales de la empresa de ropa deportiva, el acto oficial elevó la experiencia a otro nivel.

Adidas organizó un espectáculo que combinó música, luces y narrativas culturales, asegurándose de que el lanzamiento no fuera solo una simple presentación, sino un homenaje a la historia y el futuro del futbol mexicano.

En el centro del escenario estuvieron Javier Aguirre, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y jugadores como Henry Martín, Ramón Juárez, Marcel Ruiz e Israel Reyes, quienes formaron parte de la presentación del uniforme

Pero el verdadero protagonista fue el detalle inspirado en el Calendario Azteca o Piedra del Sol, impreso en el pecho de la playera.

Sin embargo, este hecho ha generado reacciones divididas entre los que vieron con gusto el diseño prehispánico estampado en la nueva piel de la Selección, como el caso de los comentaristas deportivos, Raúl Orvañanos y Javier Alarcón, quienes consideraron que ya se cayó en un abuso al plasmar en la tela algún motivo del pasado histórico de México.

¿Cómo fue la reacción de Raúl Orvañanos y Javier Alarcón?

"A mi no me gustó la nueva camiseta de la Selección Mexicana. ¿A ustedes que les pareció?", escribió de forma tajante Raúl Orvañanos como comentario de un video publicado en su cuenta de X, donde explicó el porque de su opinión en contra de la nueva camiseta del Tri.

"Es muy parecida a la de 1998, que se jugó en Francia. A mi la verdad no me gustó, yo creo que no tienen nada qué ver los símbolos nacionales con un evento. A mi me gustó mucho la de 2010, se veía bonita sin nada, para mí así deben ser las playeras. Yo no veo otras selecciones en el mundo sacando sus orgullos nacionales en sus playeras", abundó Orvañanos.

❌🇲🇽 A mi no me gustó la nueva camiseta de la Selección Mexicana.



¿A ustedes que les pareció? pic.twitter.com/ocktScQV5a — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) November 5, 2025

Mientras tanto, Javier Alarcón también expresó su inconformidad sobre esa misma línea de detalles prehispánicos en la camiseta del equipo nacional.

"¿Por qué tenemos esta obsesión de meter símbolos prehispánicos? ¿Ustedes han visto la de Grecia con la cara de Aristóteles o la de Perú con motivos incas? (...) Lo que digo es como muy insistente, muy clavados en esto, como que se repite, yo supongo que está medido que a la gente le encanta ver esta cosa", mencionó Javier Alarcón durante uno de los programas de ESPN.