La mexicana Katia Itzel García se encuentra entre las veinte silbantes nominadas al Premio a la Mejor Árbitra de Futbol. Un reconocimiento entregado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) que galardona el profesionalismo y la excelencia en las canchas de juego.

No es la primera vez que García Mendoza aparece entre la lista de nominadas. El año pasado fue nombrada como la sexta mejor árbitra a nivel mundial por debajo de figuras como Rebecca Welch (Inglaterra), Stephanie Frappart (Francia), Tess Olofsson (Suecia), Tori Penso (Estados Unidos) y Bouchra Karbouibi (Marruecos).

Katia Itzel consiguió el Gafete de la FIFA en el 2019. Y el resto fue historia, puesto que ha cosechado distintos logros que le han permitido participar en torneos internacionales de alto nivel. Tan solo el año pasado escribió historia en los Juegos Olímpicos de París, donde pitó en compañía de Karen Díaz y Sandra Ramírez. Una tripleta enteramente mexicana.

En el 2023 formó parte de la Copa Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda, sumado a sus participaciones en torneos de la Concacaf, Mundiales juveniles y la Liga MX en su rama varonil y femenil.

Además de su participación en los Juegos Olímpicos de París, el 2024 atestiguó el momento en el que la presidenta Claudia Sheinbaum le entregó el Premio Nacional del Deporte.

“Es un premio que va dedicado a mi familia. Para todas las personas que me han impulsado. Para todas las personas que han creído en mis capacidades y en mi talento”, agradeció —en su momento—la silbante.

Katia Itzel García - Foto: Imago7

Ésta es la lista de las nominadas al Premio a la Mejor Árbitra de Fútbol