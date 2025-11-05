Gilberto Mora apenas cumplió 17 años y ya tiene las miradas de equipos importantes encima. Mucho tiene que ver su desempeño con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, donde fue una de las figuras del campeonato, pese a que se despidió en los Cuartos de Final.

Se habla de que el Real Madrid estará pendiente de su desarrollo para un posible fichaje el próximo año, lo que es un hecho es que no será nada barato, debido a que el canterano de Xolos de revalorizó como uno de los jugadores más costosos del mundo con menos de 20 años.

Lee también ¿Qué fue de Nery Castillo? El jugador brilló con México en la Copa América 2007

¿Cuánto cuesta Gilberto Mora?

De momento Xolos no ha recibido ofertas por Gilberto Mora, ya que no se puede realizar un traspaso internacional al ser menor de edad. Eso no ha impedido que su valor vaya en aumento gracias a lo que muestra en el terreno de juego, tanto con el Tri como en la Liga MX.

Luego de que participó en el Mundial Sub-20 con el Tri, Mora se consolidó como una de las promesas a seguir en el balompié, sobre todo porque parece inminente que estará con México en la Copa del Mundo 2026.

Según el listado del Observatorio del Futbol CIES, Mora es uno de los futbolistas Sub-20 mejores cotizados en el mundo, codeándose con figuras como Lamine Yamal del Barcelona o Franco Mastantuono del Real Madrid.

Gilberto Mora es de los jóvenes mejores cotizados en el futbol mundial. Foto: Especial

El jugador culé encabeza el ranking con un valor de 350 millones de euros; los demás que superan los 10 mde son Estevao Willian (118 mde), Pau Cubarsí (113 mde) y Franco Mastantuono (102 mde).

El listado de 113 lo completan otras promesas del futbol mundial, en el que Gilberto Mora aparece hasta el sitio 69 con un valor de 17.1 millones de euros. El mexicano está mejor cotizado que los argentinos Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Gianluca Prestianni (Benfica).

De esta manera, se continuar mostrando condiciones dentro del campo, es un hecho que su valor incrementará y aquel equipo que desee a Gilberto Mora estará obligado a abrir la cartera.