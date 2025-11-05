Nery Castillo se convirtió en la manzana de la discordia entre México y Uruguay, debido a que ambas selecciones se estaban peleando al talentoso atacante que brillaba en el Olympiacos de Grecia.

El nacido en San Luis Potosí fue convencido por el Tricolor y decidió ponerse la verde, destacando en la Copa Oro 2007. Muchos pensaban que de cara al Mundial de Sudáfrica llegaría ya como líder y consolidado, pero no fue así, debido a que malas decisiones y cuestiones personales enterraron su carrera.

¿Qué fue de Nery Castillo?

En el pasado era más complicado tener noticias de lo que pasaba del otro lado del mundo. Es por ese motivo que no muchos sabían que un jugador mexicano la estaba rompiendo en la Liga de Grecia.

A muchos les sonó el nombre de Nery Castillo, debido a que un futbolista uruguayo (su padre) había militado en el Atlético Potosino. De inmediato los directivos pusieron manos a la obra para intentar convencerlo de ponerse la playera verde, toda vez que los charrúas deseaban lo mismo.

Luego de largas charlas, Nery aceptó defender al equipo tricolor y un 2 de junio de 2007 ante Irán, justo en su tierra natal, debutó el atacante que deslumbró con su regate y olfato goleador.

Meses después disputó al Copa Oro, donde perdieron la Final ante Estados Unidos. Pero el enamoramiento de la afición llegaría en la Copa América, donde firmó un espectacular gol ante Brasil. En esa edición quedaron en tercer lugar, con Castillo como su gran figura.

Nery Castillo inició un negocio de venta de artículos de pesca tras su retiro. Foto: Especial

El mexicano despertó el interés de varios clubes en Europa, pero al final fue el Shakhtar Donetsk de Ucrania el que se lo compró al Olympiacos. La decisión fue influida porque el dueño era el mismo que el del Chelsea y se pensaba que sólo sería una escala antes de irse al cuadro Blue de la Premier League, pero ocurrió todo lo contrario.

Irse al futbol ucraniano fue la peor decisión que tomó el potosino, debido a que estuvo borrado del equipo. A la par, sufrió la pérdida de sus dos padres y los afectó futbolísticamente.

En las pocas convocatorias que tuvo en Selección Mexicana en una conferencia de prensa se peleó con un reportero, a quien le remarcó aquella frase del: “¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo estoy en Europa y tú estás aquí en México”.

Tras su traspaso al Manchester City tuvo un leve mejoramiento en su rendimiento, aunque una lesión de hombro lo mermó y acabó en el FC Dnipró, donde nunca pudo despuntar.

Posteriormente vino a México con el Pachuca y León, donde las indisciplinas acabaron por sepultar su carrera. Su último equipo profesional fue el Rayo Vallecano de España.

Pasó mucho tiempo sin que se supiera del delantero mexicano, hasta que en 2017 trascendió que se había retirado del futbol y estaba enfocado en los negocios, siendo una tienda de artículos de pesca su nuevo trabajo llamado 'Nery's Fishing'. Actualmente vive en Grecia alejado de los reflectores junto a su familia.