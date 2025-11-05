Cada vez pasan los días y las hojas en el calendario son menos para que dé inicio el Mundial de 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán los grandes anfitriones. Por ello, todas las sedes donde se jugarán los 104 partidos del certamen ya se preparan para recibir a los miles de aficionados que se darán cita y ya comienzan a 'vestirse de gala' para el torneo.

Entre esos inmuebles que se están poniendo al punto para ser testigos de la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Futbol organizada por la FIFA se encuentra el Estadio Azteca, actualmente Estadio Banorte, que se encuentra en plena remodelación para ser la gran sede de la inauguración de la justa mundialista.

Sin embargo, esta remodelación que está sufriendo el Coloso de Santa Úrsula ya comenzó a dar de qué hablar, sobre todo entre los aficionados americanistas, quienes están molestos específicamente por uno de los cambios que se están realizando en las tribunas y que 'afectaría' directamente al honor del club de casa: el América.

Por el momento las grandes modificaciones que ha sufrido el estadio azulcrema es la parte interior, aún cuando hace algunos días se ha mostrado que el exterior ha recibido de 'manita de gato'.

De acuerdo con información que se ha ido filtrando poco a poco desde hace meses se sabe que ya se derrumbaron dos tribunas completas para poder trasladar el túnel de acceso a la cancha, de la portería norte a la parte central.

En fotografías publicadas a través de las redes sociales se han podido ver algunos avances de los trabajos así como renders que desvelan como lucirán las gradas, donde se dice contarán con butacas de primer nivel en todas las zonas.

Especialmente, una gran zona de las gradas, según los renders que se han filtrado en las redes, tendría butacas en color rojo y blanco, situación que ha molestado a los aficionados americanistas, recordando que esa combinación es la del odiado rival: las Chivas.

Y por si fuera poco, los escudos de las Águilas que se encontraban entre las tribunas, como en la parte superior del estadio y en una de las cabeceras, ya fueron borrados, detalles que hacían sentir la identidad americanista al interior del inmueble.

¿Cómo fue la reacción de los aficionados de América y Chivas?

A través de la plataforma X, algunos usuarios han hecho sentir su molestia por esta situación, detonando una gran polémica entre los fanáticos tanto del América, como del Guadalajara.

"No es serio que el estadio donde juegas de local será rojo y blanco", escribió el usuario @nosoyhadess junto a unos renders compartidos por la cuenta @MXESTADIOS. Y es que hay que recordar que uno de los motivos de que hayan sido usadas esta tonalidades se debería a que Banorte es el nuevo nombre del estadio."Pues es como nuestra casa siempre les llenamos", "Siempre ha sido rojiblanco, toda la vida", "Porque el que pone el dinero es Banorte por eso", "No le veo nada de raro", "Su pesadilla", "Y aún así estará lleno de amarillo cada 15 días", "El que paga manda y dos tampoco no es gran cosa de otro mundo que sea ese color, seguro después mundial habrá cambio", fueron algunas de las reacciones en las redes.