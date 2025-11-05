La espera terminó. Luego de varios meses de rumores, de imágenes filtradas por las redes sociales, la empresa de ropa deportiva, Adidas, mostró de forma oficial la playera de local que la Selección Mexicana usará en el próximo Mundial 2026.

Santiago Giménez fue el jugador elegido para presumir la prensa que portará el conjunto tricolor en la justa mundialista de Norteamérica, primera en la que competirán 48 selecciones y en la que serán anfitriones tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Lee también: México vs Países Bajos: ¿Cuándo y dónde ver la Semifinal del Mundial Femenil Sub 17?

En las imágenes compartidas en las redes sociales, se puede ver al delantero del combinado mexicano y del AC Milán mientras muestra con orgullo la nueva prenda del equipo nacional.

En algunas postales se puede ver a Santi mientras toma la camiseta y enseña el escudo del equipo tricolor; mientras que en otra fotografía se ve al propio Giménez mientras domina el balón Trionda, que también será utilizado en la justa mundialista.

Cabe señalar, que el jugador de la Selección solo portó el jersey del Tri, aún falta por revelar el resto del uniforme: short y calcetas, así como el equipamiento de visitante y de los porteros.

¿Cómo luce la playera de local de la Selección Mexicana?

Tal y como se había adelantado a través de los distintos portales que suelen filtrar las posibles camisetas de los equipo nacionales y de clubes, la jersey de México luce un color verde esmeralda como base, y en el centro aparece una parte de la Piedra del Sol, también conocida como el Calendario Azteca.

La versión que fue compartida en el Instagram, es la playera de manga larga, donde justamente aparecen las tres líneas blancas que caracterizan a la empresa de ropa deportiva, mientras que en el cuello aparece un filo rojo que le da un toque tricolor a la prenda.

¿A partir de cuando podrá ser adquirida por los aficionados?

En la misma publicación, Adidas confirmó que la playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, podrá ser utilizada a partir de este 6 de noviembre en adidas.mx​

El costo en versión de jugador será tres mil pesos, mientras que la versión aficionado tendrá un valor de mil 999; el jersey de arquero tendrá un costo de mil 999 y manga larga tres mil 199.