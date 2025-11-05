La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se encuentra a un paso de la gloria en el Mundial de Marruecos 2025. Dirigidas por Miguel Gamero, las juveniles mexicanas lograron un avance histórico al clasificar a Semifinales tras una victoria dramática sobre Italia en Cuartos de Final, resuelta en tanda de penales.

Ahora, el Tri se prepara para un duelo cargado de revancha contra Países Bajos, un rival que ya vencieron en la Fase de Grupos y que promete una batalla intensa por el boleto a la Final.

El triunfo ante Italia fue un derroche de garra y precisión. Después de un empate en tiempo regular, la portera Valentina Murrieta se erigió en figura estelar: detuvo dos penales durante el partido, manteniendo su arco invicto, y en la definición desde los once pasos atajó un tiro clave para sellar el 5-4 a favor de México.

Este logro no solo eliminó a las favoritas italianas, sino que inyectó confianza al conjunto tricolor, que ha superado obstáculos con determinación inquebrantable.

México inició el torneo con tropiezo ante Corea del Norte, pero se redimió rápidamente. La victoria por la mínima sobre Países Bajos en grupos fue clave para clasificar a Octavos, seguida de un triunfo ante Camerún.

En octavos, superaron a Paraguay, y el milagro de los penales ante Italia las catapultó a Semis.

Gamero ha forjado un grupo unido, capaz de competir con las potencias. Países Bajos, con su pedigrí europeo, no cederá fácil, pero México llega con el momentum.

Cuatro por la gloria. 🔢



¿Quiénes se clasificarán a la final en Marruecos? 🤔#U17WWC pic.twitter.com/xn1q85CnZp — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 5, 2025

¿Cuándo y dónde ver la Semifinal del Mundial Femenil Sub 17?

El partido, que definirá a una de las finalistas del torneo, está programado para este miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México por la señal de TUDN, ViX, FIFA+ y también por la transmisión a través del Canal 9 en televisión abierta.

México vs Países Bajos