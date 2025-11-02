Este domingo 2 de noviembre la Selección Mexicana Femenil Sub 17 selló su pase a las Semifinales del Mundial de la categoría en Marruecos, luego de superar 5-4 en la tanda de penaltis a escuadra de Italia, tras un empate 0-0 durante el tiempo reglamentario.

La gran protagonista del encuentro fue la guardameta Valentina Murrieta, quien detuvo tres disparos desde los once metros: dos durante el partido y uno decisivo en la definición, convirtiéndose en la figura estelar de una noche memorable para el futbol mexicano.

De esta manera, la escuadra de Miguel Gamero se instaló entre los cuatro mejores combinados del torneo mundialista, junto a Brasil, Corea del Norte y Países Bajos.

Este último equipo será el siguiente rival de la Selección Mexicana Femenil Sub 17 al que enfrentará en Semifinales, el cual se jugará el próximo miércoles 5 de noviembre en punto de las 13:00 horas, y podrá ser seguido por la señal de ViX.

Por ello, la afición mexicana está entusiasmada con lo que las chicas tricolores están consiguiendo y por ello es momento de recordar cuál ha sido la mejor participación de un equipo mexicano femenil en un Mundial de la categoría.

¿Cuál ha sido el mejor resultado de la Selección Mexicana Femenil Sub 17 en un Mundial?

El Mundial Sub 17 Femenil nació en 2008 y desde entonces se han celebrado 10 ediciones contando la actual de Marruecos 2025. De esos 10 torneos, México ha asistido a ocho, incluyendo el torneo que se está disputando.

La mejor actuación de México en un Mundial de esta categoría ocurrió en la edición de 2018, cuando las entonces dirigidas por la entrenadora Mónica Vergara se midieron ante España en la Final.

Desafortunadamente, en aquel certamen de Uruguay 2018, México cayó 2-1 en la Final, quedándose con el Subcampeonato. De esta manera, la actual actuación del Tricolor aún tendría que vencer a Países Bajos para, por lo menos igualar, aquel resultado de hace siete años.

¿Cómo le ha ido a México en la Copa Mundial Femenil Sub 17?