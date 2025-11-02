Año con año, la tradición de disfrazarse en Halloween o Día de Muertos es una actividad que suele reflejarse al máximo a través de las redes sociales, y en el caso de los futbolistas esta celebración no pasa desapercibida.

Hace unos días varios jugadores de la Liga MX llamaron la atención con la creatividad de sus disfraces, como ocurrió con los jugadores de las Chivas: Roberto Alvarado, Cade Cowell y Armando González; o los de Cruz Azul: Ángel Sepúlveda y Erik Lira, por mencionar algunos.

Sin embargo, esta actividad no sólo ocurrió entre las figuras de la Liga MX varonil, en la categoría femenil también hubo algunas jugadoras que echaron a andar su creatividad para dar vida algún personaje.

En esta ocasión tocó el turno para la futbolista de los Tigres Femenil, Tatiana Flores, quien deslumbró a sus seguidores con el traje que se puso para celebrar estas fechas, donde chicos y grandes suelen salir a las calles para pedir algunas golosinas.

¿De qué se disfrazó la futbolista Tatiana Flores?

La jugadora de las Amazonas lanzó algunas postales en su cuenta oficial de Instagram, donde hasta el momento acumula más de un millon 400 mil seguidores, quienes quedaron encantados con su atuendo.

Y es que la carismática Tatiana Flores decidió sacar las botas y el sombrero para convertirse en 'Jessie la Vaquerita', uno de los personajes principales de la saga de Toy Story.

"¿Puedo ser tu vaquerita?", escribió Tatiana Flores en su publicación donde agregó varias fotos que se ganaron varios 'Me gusta'.

"The prettiest", "Hermosa", "Todo te queda biennn!!!!", "Me encantasss", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se mantienen al tanto de todo lo que publica la jugadora.