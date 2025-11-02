Cada día estamos más cerca de la mayor justa futbolística que une naciones. En aproximadamente siete meses finalmente arrancará la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero antes de eso, se tendrá que llevar a cabo un sorteo para determinar cómo es que se van a conformar los grupos.

Esta edición mundialista marcará un antes y un después en la historia del balompié internacional, ya que además de estar organizada por tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá, también será la primera en contar con 48 selecciones.

Lee también: ¿Cómo fue que Juan Dosal cambió el futbol y al Toluca por la crónica deportiva en Televisa?

La mayoría de los equipos clasificados conocerán a sus rivales para la Fase de Grupos del certamen. El sorteo será clave para definir el camino de cada equipo hacia la gloria, en un torneo que expandirá el numero de participantes y prometerá más emoción y competitividad.

¿Cómo influye el ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026?

En el sorteo participantes serán distribuidos en cuatro 'bombos', los cuales estarán basados de acuerdo con su posición en el ranking FIFA.

Los conjuntos serán sorteados de manera que cada pelotón cuente con una selección de cada 'bombo'.

Habrá 12 grupos, cada uno compuesto por cuatro equipos. Geográficamente, la FIFA suele tener restricciones para evitar que cuadros de una misma confederación queden emparejados, aunque la UEFA puede evitar esta regla al tener un mayor numero de selecciones clasificadas.

México, Estados Unidos y Canadá serán ubicados en grupos distintos, para que cada uno juegue en su territorio durante la Fase de Grupos.

Las mejores selecciones rankeadas también serán cabezas.

Los cabezas de serie son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo será el viernes 5 de diciembre, el cual podremos ver a las 10:00 horas en México. Este evento se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington DC, Estados Unidos.

Cabe señalar que al momento del sorteo restarán por conocerse seis países que saldrán del repechaje europeo (4) y del repechaje general (2).