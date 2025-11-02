La Copa del Mundo de 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, se perfila para dejar una gran huella en el futbol internacional, pero sobre todo en cuanto a la historia del balompié mexicano.

Por ello, con el torneo a la vuelta de la esquina, la Selección Mexicana de Javier Aguirre busca reforzarse con talento de élite y tratar de hacer un buen papel en el Mundial, que representa la tercera edición que se celebra en territorio tricolor.

Lee también: 'Chucky' Lozano brilla en su regreso: gol y penal en la derrota de San Diego FC vs Portland Timbers

El nombre que resuena desde hace unos meses con fuerza es el de Álvaro Fidalgo. El mediocampista español, joya del América, habría dado un paso decisivo hacia su integración al Tri, tras una reunión con el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

¿Qué es lo que se sabe sobre el acercamiento de Fidalgo a la Selección Mexicana?

Fidalgo ya se habría acercado al Tricolor. Este acercamiento no es casual: el jugador, quien llegó a México en 2020 procedente del Real Madrid Castilla, ha dejado huella en la Liga MX con su visión de juego, pases milimétricos y liderazgo en el mediocampo.

Su naturalización, en proceso desde hace meses, parece estar en la recta final, pendiente solo de trámites burocráticos que podrían resolverse en las próximas semanas.

David Faitelson, ahora comentarista de Televisa, durante una transmisión en vivo soltó la bomba que ha encendido las redes sociales.

"Les iba a contar que ya hubo un acercamiento entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo. Lo más seguro es que, cuando los papeles de Fidalgo estén listos, se va a unir a la Selección Mexicana de Futbol. Casi puedo asegurar que Fidalgo va a tener oportunidad a partir del mes de marzo con la Selección Nacional", mencionó en plena transmisión.

Las palabras de Faitelson no se quedaron ahí. El analista no escatimó en elogios dirigidos hacia el elemento de las Águilas del América.

"Es un jugador que ha dejado raíces en el América, ha venido a México, gran jugador, una buena persona, un tipo limpio fuera y dentro de la cancha, un buen jugador de futbol, algo que México no tiene en esa posición. Es un jugador que vale la pena", sentenció.