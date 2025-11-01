Hirving 'Chucky' Lozano vivió una noche de redención en los Playoffs de la MLS 2025. Tras recibir el perdón del cuerpo técnico de San Diego FC, el delantero mexicano fue convocado para el segundo juego de la Primera Ronda ante Portland Timbers.

Apartado previamente por un entredicho verbal con su entrenador Mike Varas durante el descanso de un partido contra Houston Dynamo, Lozano había sido marginado de los dos encuentros anteriores como sanción por "faltarle el respeto" al DT frente a sus compañeros.

La directiva levantó el castigo, y el atacante no tardó en demostrar su valor en el campo.

El partido, disputado este sábado por la noche, inició con San Diego FC en desventaja. Portland Timbers se adelantó en el marcador, pero la entrada de 'Chucky' al minuto 48, reemplazando a Corey Baird, cambió el rumbo.

¿Cómo fue el gol del mexicano Hirving Lozano en el duelo ante el Portland Timbers?

Apenas tres minutos después, al 51', Lozano respondió con un gol clave. Apareció por el segundo palo para capturar un rebote, estuvo en el momento justo y en el lugar justo, y mandó a guardar el balón para poner el 2-1 y dar vuelta al resultado.

Debut perfecto para el mexicano en los Audi #MLSCupPlayoffs:

Fue el tanto de la remontada parcial, que impulsó a su equipo en busca de la victoria.

El mexicano tuvo su tan ansiada redención luego de semanas de tensión e incertidumbre. Con este gol inmediato tras su ingreso, Lozano metió rápidamente en el bolsillo a la directiva y al cuerpo técnico, silenciando dudas sobre su profesionalismo.

El encuentro no terminó ahí. Portland empató para llevar el marcador a 2-2, forzando una tanda de penales. 'Chucky' anotó su disparo desde los doce pasos con solvencia, pero compañeros fallaron y San Diego FC cayó, forzando al tercer partido.

Pese a la derrota, el impacto de Lozano fue innegable. Al finalizar, Mike Varas, con quien tuvo el cruce verbal semanas atrás, le dio una palmada en la espalda como gesto de respaldo y reconciliación.