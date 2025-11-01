Fox Sports México, bajo la propiedad de Grupo Lauman, ha iniciado noviembre con una nueva y dolorosa ola de despidos masivos, confirmando que la crisis que azota a la cadena deportiva está lejos de resolverse.

Esta situación no solo afecta a empleados, sino que evidencia el debilitamiento progresivo de una empresa que alguna vez compitió de tú a tú con gigantes como ESPN y TUDN.

Exfiguras de la televisora, ahora en otros proyectos, han sido las primeras en alertar sobre el recorte, expresando tristeza y solidaridad con sus antiguos compañeros.

¿Cómo fue la reacción de Raúl Orvañanos ante la nueva ola de recortes en Fox Sports?

Raúl Orvañanos, narrador que dejó Fox Sports tras 20 años de servicio, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente.

“Me acabo de enterar de otro recorte en Fox Sports, me da tristeza por los que fueron mis compañeros”, escribió en sus redes sociales.

Orvañanos, junto a Fernando Cevallos, ahora forma parte del canal FOX en Tubi, una plataforma que ha absorbido a varios talentos desplazados de la cadena mexicana.

Por su parte, Cevallos, quien abandonó Fox Sports en agosto pasado, no dudó en manifestar su apoyo.

“Siguen los recortes en Grupo Lauman, toda mi solidaridad para mis excompañeros de Fox Sport México que hoy perdieron su trabajo... Una pena”, publicó en su cuenta de X.

La raíz de los problemas parece estar en una combinación de batallas legales perdidas y la erosión de su catálogo de contenidos.

Fox Sports ha visto cómo derechos clave escapan de su programación: los partidos de la Liga MX, la NFL, la UFC y la Fórmula 1 ya no forman parte de su oferta.

Desde la adquisición por parte de Grupo Lauman, la cadena ha enfrentado desafíos constantes, incluyendo disputas por licencias y una competencia feroz en el mercado de transmisiones.