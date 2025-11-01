El joven futbolista Gilberto Mora, quien milita en los Xolos de Tijuana y forma parte de la Selección Mexicana, sufrió una fractura

Debido a esta lesión, el jugador fue sometido a una intervención quirúrgica para corregir el daño.

Lee también: La FIFA se une a la tradición del Día de Muertos e inauguró una ofrenda en la Ciudad de México

Desde hace varios meses, el jugador del equipo fronterizo se ha robado los reflectores del balompié mexicano, destacando como la nueva joven promesa del balompié nacional; incluso, algunos aficionados y especialistas tienen puesta la fe en que 'Morita' será una de los hombres clave de Javier Aguirre en la próxima Copa del Mundo 2026.

De hecho, luego de su labor en el pasado Mundial Sub 20, donde formó parte del Tricolor de la categoría, el joven futbolista ha estado en el radar de equipos europeos de renombre, por ello, al saberse la noticia de su lesión se encendieron los focos rojos.

¿Qué tipo de fractura sufrió Gilberto Mora?

De acuerdo con información proporcionada por el club Tijuana, Gil Mora sufrió una fractura en la mano izquierda, lo que podría representar un contratiempo significativo en su carrera, especialmente en un momento clave del torneo de la Liga MX.

Según el comunicado emitido por el club tijuanense, la fractura afectó el tercer hueso metacarpiano de dicha extremidad superior.

La lesión ocurrió durante la sesión de entrenamiento realizada el pasado jueves 30 de octubre.

El equipo detalló que la operación se llevó a cabo con éxito, lo que ofrece un panorama positivo para su recuperación. Aunque no especifican cuanto tiempo estará fuera de las canchas y los Xolos informaron que Gilberto Mora se reintegrará a los entrenamientos de acuerdo con su evolución médica.

¿Cuándo será el próximo partido de los "Xolos" de Tijuana?

Domingo, 2 de noviembre