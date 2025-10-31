Aaron Ramsey y su familia enfrentan uno de los episodios más dolorosos desde su llegada a México, con la desaparición de su perrita 'Halo' en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Esta mascota, considerada como un miembro especial del hogar de la familia del jugador galés, se extravió de manera repentina, sumiendo al futbolista y a sus seres queridos en una profunda angustia e incertidumbre.

Y es que la perrita 'Halo' fue dejada en un establecimiento especializado en el cuidado de mascotas, pero desde ese lugar desapareció sin dejar rastro alguno.

Este misterioso incidente no solo ha movilizado a la familia Ramsey, sino también a la afición auriazul y a miles de usuarios en redes sociales, quienes se han unido en una búsqueda colectiva para dar con su paradero.

Han pasado varias semanas sin ninguna noticia sobre 'Halo', lo que ha agravado la desesperación de los Ramsey y ha intensificado los llamados públicos por cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

La ausencia prolongada de la mascota ha generado un vacío emocional inmenso en el hogar del jugador, incluso Aaron Ramsey ha ofrecido una recompensa cuantiosa en dinero esperando reunirse de nueva cuenta con su mascota.

Sin embargo, con el pasar de los días, las esperanzas se han ido agotando y tal parece que esta situación ya causo efecto en su vida profesional, pues habría sido el motivo de que Ramsey decidiera despedirse de México y de la Liga MX

¿Aaron Ramsey se fue de México?

En las ultimas horas, a través de los diferentes sitio deportivos ha circulado la información de que el futbolista galés habría decidido residir su contrato que lo unía a los Pumas del futbol mexicano. Sin embargo, ni el jugador, ni el club universitario han dado una postura oficial al respecto.

Actualmente, el torneo Apertura 2025 disputara la Jornada 16, donde los Pumas se medirán ante los Xolos. De ser cierta esta información Aaron Ramsey abandonaría al equipo felino a falta de dos jornadas para conclusión de la fase regular.