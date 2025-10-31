El 2026 será inolvidable para los amantes del futbol, ya que se celebrará la Copa Mundial de la FIFA en tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá.

Esta edición marcará un antes y un después en la historia del certamen más importante del balompié al ser la primera en contar con 48 selecciones en competencia, expandiendo el torneo a un total de 104 partidos.

Aunque aún quedan detalles por definir, como el total de las selecciones clasificadas, la conformación de los grupos y los rivales de la Selección Mexicana, ya se conoce el medio oficial de transmisión en México.

TelevisaUnivision será la casa oficial que transmitirá este evento deportivo. Durante el Up Front anual, celebrado el 30 de octubre, en Televisa San Ángel, se presentaron adelantos de la programación para 2026.

Los comentaristas de TUDN, David Faitelson y Andrés Vaca, confirmaron que TelevisaUnivision será la emisora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Estamos de manteles largos porque somos la emisora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo Andrés vaca

Por su parte, Faitelson destacó la exclusividad de la transmisión y la participación de todo el talento de la cadena en la cobertura de este evento.

"Todo el talento de TelevisaUnivision estamos muy contentos porque se van a unir al futbol. El próximo año se habla únicamente de futbol (...) En TelevisaUnivision tenemos en exclusiva la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026", comentó Faitelson.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá por televisión abierta?

Televisa transmitirá 32 de los 104 partidos por televisión abierta en todo México, permitiendo que un amplio público acceda gratuitamente a una selección de encuentros clave.

Los restantes 72 partidos estarán disponibles por ViX. Además, la cadena anunció la transmisión del partido amistoso México vs. Portugal, que se disputará en el Estadio Banorte como parte de su reinauguración.