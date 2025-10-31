Representar a tu país en una Copa del Mundo es el sueño de casi todo futbolero, y aunque son muy pocos los que llegan a conseguirlo, ciertos privilegiados logran vivirlo en carne propia.

Y hay otros más, que so solo lo logran, sino lo hacen muy jóvenes, cuando prácticamente ni si quiera han cumplido la mayoría de edad, cuando mucha gente se encuentra todavía en la escuela.

¿Quiénes son los futbolistas más jóvenes en jugar en Mundial?

Norman Whiteside – 17 años y 41 días (España 1982)

El norirlandés es el jugador más joven en jugar en el torneo de la historia de los Mundiales. Con apenas 17 años recién cumplidos en el debut ante Yugoslavia.

Pelé – 17 años y 239 días (Suecia 1958)

Entró como suplente en fase de grupos, y terminó como campeón del mundo. Hizo 6 goles, incluida una final soñada ante Suecia. Desde ahí comenzó a grabar su nombre con letras doradas en este certamen.

Pelé

Samuel Eto’o – 17 años y 98 días (Francia 1998)

Debutó contra Italia en el Mundial de 98. Luego se convirtió en leyenda del Barça, Inter, (ganó el triplete con ambos) y Camerún.

Youssoufa Moukoko – 18 años (Qatar 2022)

El más joven de la última Copa del Mundo en Catar. Entró de cambio contra Japón, en fase de Grupos, lo que lo coloca dentro de este selecto listado.

Youssoufa Moukoko. FOTO: Especial

¿Cuántos años tendrá Gilberto Mora para el próximo Mundial?

La joya mexicana que ha acaparado las miradas de la prensa internacional, Gilberto Mora, tiene 17 años recién cumplidos (14 de octubre).

Por lo que para la siguiente edición de la Copa Mundial, en México, Estados Unidos y Canadá, el medio ofensivo de los Xolos de Tijuana, seguirá esa misma edad, por lo que podría colarse en la lista de los jugadores más jóvenes en participar en el certamen.

Gilberto Mora celebra una de sus anotaciones ante España en el Mundial Sub 20. FOTO: @miseleccionsubs

