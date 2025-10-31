Raúl Jiménez hizo historia en la Premier League como futbolista mexicano, y así se lo reconoció el futbol de Inglaterra. Pues tras jugar con el Fulham en la reciente derrota ante el Newclastle, llegó a 200 partidos jugados en aquel país.

Sin embargo, esta temporada no ha iniciado como se esperaba para el atacante tricolor, pues a pesar de haber jugado en ocho de los nueve partidos hasta ahora, sólo ha podido marcar un gol. Y no ha conseguido ninguna asistencia todavía.

Mexicanos con más partidos en la Premier League

Pese al flojo inicio, el canterano del América logra algo que ningún otro futbolista nacido en México había conseguido. Pues se sienta solo en la mesa de los 200 partidos en Premier.

Justo como quizá lo estés pensando, Javier 'Chicharito' Hernández ocupa el segundo lugar de la lista, con 158 cotejos disputados: 103 con el Manchester United, y 55 más con el West-Ham.

Javier Hernández y Sir Alex Ferguson con el Manchester United / FOTO: Manchester United

Finalmente, además de a Javier Hernández, Raúl Jiménez dejó en el camino a sus compatriotas, Carlos Vela, Edson Álvarez, Guillermo Franco y Caros Salcido, quienes completan la lista de los cinco jugadores mexicanos con más partidos jugados en la Premier League.

La carrera de Raúl Jiménez en Inglaterra

Raúl ah construido su trayectoria en una de las mejores ligas del mundo en el Wolverhampton y ahora el Fulham, aunque su mejor versión se vio con los 'Wolves'.

Disputó 166 partidos en todas las competencias, anotó 57 goles y repartió 23 asistencias. Ahora, con el Fulham, lleva ya 80 duelos, donde ha podido marcar en 23 ocasiones y asistido en tres.

Raúl Jiménez con Fulham Foto: @raulalonsojimenez9

