Kylian Mbappé no solo es la cara actual del futbol francés, también está muy cerca de romper una de las marcas más grandes en la historia de las Copas del Mundo. Si mantiene su ritmo, el delantero podría convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales cuando se juegue el torneo de 2026.

El récord actual pertenece al alemán Miroslav Klose, quien marcó 16 goles entre 2002 y 2014. Detrás de él aparecen nombres históricos como Ronaldo Nazario (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13). Mbappé ya tiene 12 goles, solo cuatro menos que Klose, pese a haber jugado apenas dos torneos.

¿Cómo le ha ido a Mbappé en Mundiales?

En Rusia 2018, el francés marcó 4 goles y fue pieza clave en la conquista del título. Cuatro años después, en Qatar 2022, firmó 8 goles, y hasta un hat-trick en la final ante Argentina. En total, 12 tantos, algo que nadie había conseguido en tan poco tiempo.

Si Mbappé llega sano y en su mejor nivel a la Copa del Mundo de 2026, que hasta ahora, lo demostrado en el Real Madrid en alentador, bastaría con marcar 5 goles para quedarse con el récord absoluto. Y se se toma en cuenta su promedio actual (0.86 goles por partido en Mundiales), la marca parece totalmente alcanzable.

El contexto también le favorece, pues el Mundial de 2026 será más largo, con 48 selecciones y más partidos posibles para jugadores como él. Además, Francia es candidata natural a llegar lejos.

Por lo que, todo parece indicar, que este récord no durará mucho tiempo más en manos del alemán.

