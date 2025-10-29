El Banco Central de Argentina lanzó una moneda para celebrar el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026 que incluye un esquema del segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México-1986, aunque la presentación generó polémica el miércoles en redes sociales.

El anverso de la moneda de plata de edición limitada muestra una pelota y el reverso ilustra la jugada en la que Maradona partió desde campo propio y eludió a cinco rivales para marcar lo que algunos catalogan como "el gol del siglo" en los cuartos de final ante Inglaterra.

Diego Armando Maradona firmó el 'Gol del Siglo' en el Estadio Azteca ante Inglaterra en Cuartos de Final del Mundial de México 86. Foto: Especial

Minutos antes, el '10' había marcado un gol con la mano que quedó en la memoria como "la mano de Dios". Maradona fue la figura excluyente de aquel mundial que ganó Argentina.

El Banco Central informó que se emitieron 2.500 unidades de la moneda conmemorativa para comercializar en el mercado local y que "además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional"

La presentación de la moneda generó reacciones adversas en las redes sociales ya que el posteo del Banco Central nunca menciona a Maradona.

"Muy linda propuesta, pero por qué no nombran al autor del gol?", escribió un usuario en X. "El community manager estuvo gambeteando el apellido Maradona como Diego a los ingleses", bromeó otro.

Diego Armando Maradona supera a dos rivales en el Mundial de México 1986. FOTO: Especial

El Banco Central informó que la moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.

